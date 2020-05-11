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11 травня • оновлено в 19:53
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"Прямо погрожуєте": Усик звернувся до українців і пояснив фільм про релігію

13.4т
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Український боксер Олександр Усик назвав погрозами на свою адресу критику за участь в російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!".

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram супертяж записав звернення до співвітчизників, зазначивши, що деякі з них поділяють країну.

"Ви ображаєте, засуджуєте мене за кіно. У кіно показано, як Бог змінив моє життя і життя тих учасників, які в ньому знімалися. Я можу зніматися в яких завгодно фільмах. Ми ж демократична держава. Ми рухаємося в демократичне суспільство. Друзі, не ображайте, не виривайте з контекстів. І ще. Друзі, не треба погрожувати. Ви прямо погрожуєте. Про снайперш, про людей похилого віку, які відстрілюють тварин. Ви згадали Кадирова, ви згадали Путіна. Ви всіх згадали! Не треба погрожувати. Ви поділяєте країну. На віруючих, невіруючих, розповідаєте, у що мені вірити", – сказав Усик.

Він також підкреслив, що багато хто отримує вигоду після його висловлювань. "За рахунок того, що ми говоримо і як ми живемо, ви існуєте. Блін, так і є. Ви висмикуєте з контексту, ви берете відео, які ми записуємо, і за рахунок цього у вас з'являється більше підписників, більше переглядів. Слухайте, ну якщо так, то давайте робити правильно. Ми ж можемо звернутися до юристів. Ви хоча б роялті платіть за те, що у вас стільки переглядів", – заявив боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" Олександр Усик однозначно висловився за дружбу з росіянами. У свою чергу Василь Ломаченко назвав Росію і Україну єдиними.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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Коментарі
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Manfred Anry
Manfred Anry
Бо маскалі вважають , що вони із держави де ХАЙЛЬ ПУТІН
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2
1
Он Алекс
Он Алекс
К тебе один вопрос - зачем русские стреляют в украинцев ?? Ответа в твоём видео -нет. Ты просто «молчишь».. доказывать тебе никто ничего усик не будет, все все поняли.
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5
0
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Он Алекс, можно подумать ты на своей.
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0
0
Manfred Anry
Manfred Anry
западенский рогуль, А двоє загиблих українських військових? І не мичи як теля ,що ти не знав.
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2
0
Он Алекс
Он Алекс
Какое то упоротое этот усик.
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4
1
Спорт

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