Помер Роман Вірастюк: спортивні підсумки 27 липня

Пішов із життя багаторічний капітан збірної України з легкої атлетики Роман Вірастюк та український супертяж переміг кошмарним нокаутом в першому раунді.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 27 липня.

Крім того, "Реал" принизили в Міжнародному кубку чемпіонів. а вдова відомого російського боксера назвала винного в смерті чоловіка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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