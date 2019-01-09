''Паралельний вимір'': тренер "Ліверпуля" порушив закони фізики і вразив мережу

Головний тренер англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп став учасником незвичайного епізоду в матчі Кубка країни проти "Вулверхемптона" (1:2).

Юрген Клопп

Після гри, яку "Ліверпуль" програв, головний тренер "червоних" обійняв півзахисника Джердана Шакірі, і той раптово "зник" із кадру. Те, що відбулося, вразило користувачів інтернету, котрі почали висловлювати різні припущення про те, куди подівся швейцарський футболіст.

Missing: Xherdan Shaqiri



Last seen: Jurgen Klopp's jacket



🤯 pic.twitter.com/xIoxA0WfpE - Football on BT Sport (@btsportfootball) 8 січня 2019 р

First question I would ask Klopp at the Brighton presser would be



Has Shaqiri safely returned from the other dimension? - Apotheosis of Anhedonia (@keswickbro) 8 січня 2019 р

"Перша річ, яку я б запитав у Клоппа: чи повернувся Шакірі з паралельного виміру?"

That's one hell of a magic trick 👀 - Kieran MacLeod (@ KieranMacLeod67) 8 січня 2019 р

"Це, чорт візьми, магічний трюк".

Багато хто звернув увагу, що Шакірі не просто зник. На думку користувачів, Клопп підмінив його на півзахисника Фабінью, який так само раптово з'явився у кадрі після того, як Шакірі "випарувався".

How the fuck did Klopp just turn Shaqiri into Fabinho 🤔 pic.twitter.com/cwKubPppVL - Ian (@ ian73barr) 8 січня 2019 р

"Чорт, як Клопп зміг перетворити Шакірі в Фабінью?"

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що португальський півзахисник англійського футбольного клубу "Вулверхемптон" Рубен Невеш відзначився фантастичним ударом у матчі 1/32 фіналу Кубка країни проти "Ліверпуля", сенсаційно вибивши "червоних" із турніру.