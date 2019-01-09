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''Паралельний вимір'': тренер "Ліверпуля" порушив закони фізики і вразив мережу

1.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп став учасником незвичайного епізоду в матчі Кубка країни проти "Вулверхемптона" (1:2).

Юрген Клопп

Юрген Клопп

Після гри, яку "Ліверпуль" програв, головний тренер "червоних" обійняв півзахисника Джердана Шакірі, і той раптово "зник" із кадру. Те, що відбулося, вразило користувачів інтернету, котрі почали висловлювати різні припущення про те, куди подівся швейцарський футболіст.

"Перша річ, яку я б запитав у Клоппа: чи повернувся Шакірі з паралельного виміру?"

"Це, чорт візьми, магічний трюк".

Багато хто звернув увагу, що Шакірі не просто зник. На думку користувачів, Клопп підмінив його на півзахисника Фабінью, який так само раптово з'явився у кадрі після того, як Шакірі "випарувався".

"Чорт, як Клопп зміг перетворити Шакірі в Фабінью?"

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що португальський півзахисник англійського футбольного клубу "Вулверхемптон" Рубен Невеш відзначився фантастичним ударом у матчі 1/32 фіналу Кубка країни проти "Ліверпуля", сенсаційно вибивши "червоних" із турніру.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Юрген КлопДжердан Шакірі
Місце
Англія
Тег
ФК Ліверпуль
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