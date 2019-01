''Паралельний вимір'': тренер "Ліверпуля" порушив закони фізики і вразив мережу

Головний тренер англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп став учасником незвичайного епізоду в матчі Кубка країни проти "Вулверхемптона" (1:2).

Після гри, яку "Ліверпуль" програв, головний тренер "червоних" обійняв півзахисника Джердана Шакірі, і той раптово "зник" із кадру. Те, що відбулося, вразило користувачів інтернету, котрі почали висловлювати різні припущення про те, куди подівся швейцарський футболіст.

First question I would ask Klopp at the Brighton presser would be



Has Shaqiri safely returned from the other dimension?