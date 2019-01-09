''Паралельний вимір'': тренер "Ліверпуля" порушив закони фізики і вразив мережу

Головний тренер англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп став учасником незвичайного епізоду в матчі Кубка країни проти "Вулверхемптона" (1:2).
Юрген Клопп
Після гри, яку "Ліверпуль" програв, головний тренер "червоних" обійняв півзахисника Джердана Шакірі, і той раптово "зник" із кадру. Те, що відбулося, вразило користувачів інтернету, котрі почали висловлювати різні припущення про те, куди подівся швейцарський футболіст.
Missing: Xherdan Shaqiri- Football on BT Sport (@btsportfootball) 8 січня 2019 р
Last seen: Jurgen Klopp's jacket
🤯 pic.twitter.com/xIoxA0WfpE
First question I would ask Klopp at the Brighton presser would be- Apotheosis of Anhedonia (@keswickbro) 8 січня 2019 р
Has Shaqiri safely returned from the other dimension?
"Перша річ, яку я б запитав у Клоппа: чи повернувся Шакірі з паралельного виміру?"
That's one hell of a magic trick 👀- Kieran MacLeod (@ KieranMacLeod67) 8 січня 2019 р
"Це, чорт візьми, магічний трюк".
Багато хто звернув увагу, що Шакірі не просто зник. На думку користувачів, Клопп підмінив його на півзахисника Фабінью, який так само раптово з'явився у кадрі після того, як Шакірі "випарувався".
How the fuck did Klopp just turn Shaqiri into Fabinho 🤔 pic.twitter.com/cwKubPppVL- Ian (@ ian73barr) 8 січня 2019 р
"Чорт, як Клопп зміг перетворити Шакірі в Фабінью?"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що португальський півзахисник англійського футбольного клубу "Вулверхемптон" Рубен Невеш відзначився фантастичним ударом у матчі 1/32 фіналу Кубка країни проти "Ліверпуля", сенсаційно вибивши "червоних" із турніру.
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