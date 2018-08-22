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Через війну: оприлюднені сенсаційні дані про проведення Олімпіади-2018

2.6тЧитати новину російською

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах зізнався, що організація серйозно розглядала можливість скасування Ігор-2018 у південнокорейському Пхенчхані. За словами функціонера, напружені відносини між Північною і Південною Кореєю могли спровокувати масову відмову країн від поїздки на змагання.

"Військові дії не були обов'язковою умовою скасування Ігор. Досить було, щоб одна країна відмовилася їхати з побоювань за безпеку своїх спортсменів. Обговорення не завжди видавалося простим, м'яко кажучи. Ми були дуже близькі до скасування", - сказав Бах в інтерв'ю CNN Money Switzerland .

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Нагадаємо, Ігри в Пхенчхані проходили з 9 по 25 лютого цього року. Українські спортсмени завоювали одну медаль: олімпійським чемпіон став фристайліст Олександр Абраменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МОК розгорівся грандіозний корупційний скандал через Олімпіаду-2018.

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Теми
Олімпіада-2018МОК
Місце
Південна КореяПхенчхан
Джерело
Джерело:insidethegames.biz
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Васютина Катя
Васютина Катя
Добрый вечер y кого гипертoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсегда сбивaет давлeниe до 120/80 зa 1 кyрс http://lechis.forumhu.com
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