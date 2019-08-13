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Офіційно: Усика позбавили бою з переможцем Джошуа - Руїс

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Міжнародна боксерська федерація (IBF) задовольнила прохання чемпіона світу в суперважкій вазі мексиканця Енді Руїса-молодшого (33-1, 22 КО) про відстрочку обов'язкового захисту титулу заради бою-реваншу з Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Раніше українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) був призначений Всесвітньою боксерською організацією (WBO) обов'язковим претендентом на титул у хевівейті.

У п'ятницю стало відомо, що реванш Руїс-Джошуа, бій за титули WBA Super, IBF і WBO, відбудеться 7 грудня в Ед-Дір'іі (передмістя Ер-Ріяда, Саудівська Аравія). В IBF пообіцяли зберегти за Руїсом титул чемпіона, але тільки в тому випадку, якщо реванш відбудеться в цей день або раніше.

Також організація вимагає від переможця бою Руїс-Джошуа 2 в письмовій формі підтвердити, що свій наступний бій він проведе з обов'язковим претендентом за версією IBF Кубратом Пулєвим (27-1, 14 КО) і зустріч пройде до 31 травня 2020 року, повідомляє vringe.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, другий бій між суперважковаговиками американцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа, намічений на 7 грудня може зірватися.

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш із мексиканцем.

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Особи
Олександр Усик Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
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