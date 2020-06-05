Зірка збірної Росії відповів "негідникам і підлабузникам" за засудження критики РФ

Зірка збірної Росії з хокею Артемій Панарін, який неодноразово критично висловлювався про ситуацію в РФ, звернувся до своїх недоброзичливців.

Нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" відреагував на слова деяких уболівальників, які звинуватили Артемія в нелюбові до рідної країни.

Артемій Панарін

"Усім привіт, хотів трошки прояснити свою громадянську позицію. Незважаючи на те, що деякі негідники і підлабузники намагаються очорнити мене, виставити в світлі, ніби я не люблю свою батьківщину, хотів би пару слів сказати з приводу цього. Насправді наші бажання схожі з бажаннями переважної більшості жителів країни. Це щастя наших рідних і близьких, і, якщо це взагалі колись буде можливо, всіх жителів нашої країни", – цитує Панаріна "Спорт-Експрес".

Відзначимо, що раніше Панарін висміяв відсутність зміни влади в Росії, розкритикувавши президента Путіна.

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