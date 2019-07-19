Зірка НХЛ покінчив життя самогубством

Легендарний канадський хокеїст Грег Джонсон, який зіграв майже у 800 матчах НХЛ, покінчив життя самогубством у віці 48-ми років.

Як повідомила поліція, поряд із тілом був виявлений пістолет і стріляна гільза. Про причини смерті невідомо, оскільки Джонсон не залишив передсмертної записки.

Грег Джонсон

Новини Триразова чемпіонка світу вчинила самогубство

Форвард провів у НХЛ 13 сезонів і більшу частину кар'єри відіграв за клуб "Нешвіл Предаторз", де чотири роки був капітаном.

Крім цієї команди хокеїст виступав за "Детройт Ред Вінгс", "Піттсбург Пінгвінз" і "Чикаго Блекхокс". За системою гол+пас Джонсон набрав 369 (145+224) очок.

У складі збірної Канади завоював срібні медалі на Олімпіаді-94 у норвезькому Ліллехаммері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст клубу італійської Серії D "Туттокуойо" Федеріко Дзіні застрелив свою колишню дівчину Елізу Амато, після чого наклав на себе руки.

Трагедія трапилася в околицях Пізи, неподалік від будинку Амато, куди спортсмен приїхав, щоб умовити її знову зійтися. Після того, як Дзіні отримав чергову відмову, він застрелив нещасну, повідомляє Football Italia.

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