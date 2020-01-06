"Яка різниця": коментатор "Матч ТВ" образив росіян через фінал МЧС з хокею

Російський коментатор каналу "Матч ТВ" Михайло Полєнов жорстко пройшовся по своїм співвітчизникам, які привітали хокейну збірну з перемогою на молодіжному ЧС.

Журналіст різко відреагував за критику трансляції на каналі повтору вирішального поєдинку мундіалю-2011, в якому Росія обіграла Канаду – 5:3, одночасно з фіналом МЧМ-2020 року, що завершився фіаско команди з РФ (3:4).

"Дов***би ті, хто повівся. Не відрізняєте 2011 на 2020? Серйозно? Ну тоді яка різниця, як зіграли", – написав Полєнов на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, всі матчі групового етапу і чвертьфінальну гру росіян зі Швейцарією показував "Матч ТВ". Але починаючи з півфіналу матчі збірної Росії в прямому ефірі показував уже Перший канал. Багато вболівальників почали дивитися МЧС тільки з фінального матчу, тому за звичкою включили спортивний канал. У підсумку після закінчення матчу багато вболівальників почали святкувати перемогу збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїст молодіжної збірної Швеції Альбін Ерікссон висловив обурення поведінкою гравців команди Росії у півфіналі чемпіонату світу U-20.

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