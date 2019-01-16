Вперше в історії: українки вийшли на чемпіонат світу з хокею

Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат світу з хокею. Створена в 2018 році команда вперше в історії взяла участь у відборі на першість планети.

Наші дівчата зуміли успішно кваліфікуватися до фінальної частини змагань в Дивізіоні IIB.

Путівку на чемпіонат світу українкам забезпечила перемога над бельгійками. Перед останнім матчем проти аутсайдера групи – Гонконгу наша збірна знаходиться на першому місці, випереджаючи Бельгію на три очки.

Жіноча збірна України з хокею iihf.com

Навіть поразка в заключній зустрічі не зможе відібрати в української збірної перше місце, оскільки за очними зустрічами наші дівчата випереджають другу команду.

Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні IIB відбудеться з 1 по 7 квітня в Румунії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України з волейболу успішно подолала кваліфікацію чемпіонату Європи-2019 і достроково пробилася у фінальну частину змагань.

Вперше з 1997 року наша країна буде представлена чоловічою і жіночою національними командами на континентальній першості.

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