Визначився переможець Кубка Стенлі

"Тампа-Бей Лайтнінг" обіграла "Даллас Старз" у шостому матчі фінальної серії з рахунком 2:0 та завоювала Кубок Стенлі-2020 (4:2 за підсумками протистояння між командами).

"Тампа-Бей" відкрила рахунок в першому періоді поєдинку, скориставшись чисельною перевагою. У другій двадцятихвилинці команді вдалося подвоїти рахунок, коли один з її гравців вдало зіграв на перехопленні і покарав суперника за помилку. "Даллас" не зумів затиснути "Лайтнінг" біля їхніх воріт, і вони спокійно довели справу до перемоги в третьому періоді.

Таким чином, "Тампа-Бей" з чотирма російськими хокеїстами в складі вдруге в історії завоювала Кубок Стенлі. До цього їм вдавалося зробити це в сезоні 2003/04.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році "Сент-Луїс Блюз" став переможцем цього змагання вперше в своїй історії.