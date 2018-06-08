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"Видатний!" Трамп вислужився перед засновником "Putin Team"

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Президент США Дональд Трамп захоплено висловився про перемогу "Вашингтон Кепіталз" в фіналі Кубка Стенлі. Глава американської держави особливо відзначив внесок російського капітана столичних Олександра Овечкіна, відомо крім усього тим, що заснував рух "Putin Team" на підтримку Володимира Путіна.

"Вітаю "Вашингтон Кепіталз" c чудовою грою і перемогою в Кубку Стенлі. Алекс Овечкін, капітан команди, був видатним - справжня суперзірка. Весь округ плескає вам", - написав Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Нагадаємо, "Вашингтон" став чемпіоном НХЛ, обігравши у серії "Вегас Голден Найтс" - 4:1. Вирішальну четверту перемогу столичні добули в драматичній грі з рахунком 4:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський журналіст Слава Маламуд побажав смерті Олександру Овечкіну через його любові до Володимира Путіна.

Читайте всі новини по темі "НХЛ" на сайті "Обозреватель".

Тема
НХЛ
Особи
Дональд ТрампОлександр Овечкін
Місце
СШАВашингтон
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