Президент США Дональд Трамп захоплено висловився про перемогу "Вашингтон Кепіталз" в фіналі Кубка Стенлі. Глава американської держави особливо відзначив внесок російського капітана столичних Олександра Овечкіна, відомо крім усього тим, що заснував рух "Putin Team" на підтримку Володимира Путіна.

"Вітаю "Вашингтон Кепіталз" c чудовою грою і перемогою в Кубку Стенлі. Алекс Овечкін, капітан команди, був видатним - справжня суперзірка. Весь округ плескає вам", - написав Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! DC is popping, in many ways. What a time!