У НХЛ забитий найнезвичайніший гол сезону

Гравець "Сент-Ліусом Блюз" Роберт Бортуццо відзначився неймовірним голом у матчі Національної хокейної ліги (НХЛ).

У грі проти "Флориди (4:3), захисник, викидаючи шайбу в зону суперника, потрапив біля борту в суддю. Шайба, відскочивши від рефері, полетіла у кут воріт. Воротар "Флориди" не очікував цього і не зміг зловити снаряд.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що литовський голкіпер болгарського футбольного клубу ЦСКА Вітаутас Черніаускас відзначився епічним автоголом у матчі чемпіонату країни.