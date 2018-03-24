В НХЛ забили самий неймовірний автогол десятиліття: опубліковано відео

Голкіпер "Кароліна Харрікейнс" Ким Уорд забив у свої ворота курйозний гол, який в соцмережах вже нарекли самим неймовірний автоголом десятиліття. Епiзод стався в матчі Національної хокейної ліги проти "Арізона Койотс" (6:5).

В одному з ігрових епізодів шайба застрягла в правому ковзанi Уорда, після чого голкіпер помістив ногу за лінію воріт. Арбітр зупинив зустріч і скористався переглядом відеоповтору, після чого зарахував взяття воріт "Харрікейнс".

Гол записали на рахунок захисника "Арізони" Алекса Голігоскі, оскільки він був останнім спортсменом з команди суперників, який доторкнувся шайби.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що арабська футболіст забив один з найкрасивіших автоголів в історії.