В НХЛ встановлений історичний антирекорд

Жахливий сюрприз піднесли своїм уболівальникам гравці клубу Національної хокейної ліги "Тампа-Бей Лайтнінг".

Зазнавши четвертої поспіль поразки від "Коламбус Блю Джекетс" в серії плей-офф першого раунду Кубка Стенлі, "Тампа" достроково припинила боротьбу за головний трофей ліги.

Таким чином, "Блискавки" стали першим клубом за всю історію НХЛ, який виграв регулярний чемпіонат ліги, але всуху програв в першому ж раунді плей-офф. "Тампа" в регулярній першості здобула 62 перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, важкою травмою міг закінчитися для американського коментатора матч Національної Хокейної Ліги між "Тампа-Бей Лайтнінг" і "Коламбус Блю Джекетс". Під час гри шайба ледь не потрапила в голову журналістові.

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