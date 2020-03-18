УХЛ зупинено, ЧМ з хокею за участі України скасовано

17-го березня стало відомо, що не відбудеться чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні IB, який наприкінці квітня мав стартувати в польскому Катовіце.

В цьому турнірі мала взяти участь національна збірна України. Міжнародна федерація хокею вирішила не проводити ці змагання через пандемію коронавірусу, яка охопила Європу.

Також було вирішено зупинити і розіграш чемпіонату Української хокейної ліги сезону-2019/2020.

УХЛ

Це рішення Дирекція УХЛ прийняла спільно з клубами-учасниками, керуючись постановою Кабінету Міністрів України “Про запобігання розповсюдження на території України коронавірусу COVID-19”, яка унеможливлює міжміські пересування і забороняє проведення заходів з кількістю учасників більше 10.

Матчі другого етапу чемпіонату, починаючи з півфінальної серії, дограють у вересні 2020 року, перед початком наступного сезону УХЛ – його старт заплановано на 1 жовтня.

Півфінальні пари плей-оф мають такий вигляд: ХК “Кременчук” – “Білий Барс” (Біла Церква) та “Донбас” (Донецьк) – “Дніпро” (Херсон). Серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

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