Головна Новини
18 березня • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

УХЛ зупинено, ЧМ з хокею за участі України скасовано

582
Читати матеріал російською

17-го березня стало відомо, що не відбудеться чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні IB, який наприкінці квітня мав стартувати в польскому Катовіце.

В цьому турнірі мала взяти участь національна збірна України. Міжнародна федерація хокею вирішила не проводити ці змагання через пандемію коронавірусу, яка охопила Європу.

Також було вирішено зупинити і розіграш чемпіонату Української хокейної ліги сезону-2019/2020.

УХЛ зупинено, ЧМ з хокею за участі України скасовано

УХЛ

Це рішення Дирекція УХЛ прийняла спільно з клубами-учасниками, керуючись постановою Кабінету Міністрів України “Про запобігання розповсюдження на території України коронавірусу COVID-19”, яка унеможливлює міжміські пересування і забороняє проведення заходів з кількістю учасників більше 10.

Матчі другого етапу чемпіонату, починаючи з півфінальної серії, дограють у вересні 2020 року, перед початком наступного сезону УХЛ – його старт заплановано на 1 жовтня.

Півфінальні пари плей-оф мають такий вигляд: ХК “Кременчук” – “Білий Барс” (Біла Церква) та “Донбас” (Донецьк) – “Дніпро” (Херсон). Серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат України з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Чемпіонат України з хокею чемпіонат світу з хокею
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку