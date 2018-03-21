У Москві наклав на себе руки легенда радянського хокею

У Москві наклав на себе руки легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов. Чемпіон світу 1974 року і учасник Суперсерії СРСР - Канада пішов з життя у віці 72 років.
Відомо, що Шаталов страждав від важкого хронічного захворювання, передає Telegram-канал Mash. Після того, як через хворобу у нього відмовили ноги, знаменитий спортсмен втратив сенс життя. Прощальної записки Юрій Григорович не залишив.
Пізніше російський П'ятий канал повідомив про те, що хокеїст ще тиждень тому був доставлений до реанімації з пораненнями в області живота і в стані алкогольного сп'яніння.
Юрій Шаталов
Чемпионат.com
Шаталов, який грав на позиції захисника, відомий за своїми виступами за новосибірський СКА, московський ЦСКА і самарські "Крила Совєтов". На його рахунку 441 матч у чемпіонаті СРСР і 32 закинуті шайби.
Він є дворазовим чемпіоном СРСР, триразовим володарем Кубка країни і володарем Кубка європейських чемпіонів.
Як повідомляв "Обозреватель", у Росії глава профспілки Континентальної хокейної ліги побив арбітра під час матчу.