У Москві наклав на себе руки легенда радянського хокею

У Москві наклав на себе руки легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов. Чемпіон світу 1974 року і учасник Суперсерії СРСР - Канада пішов з життя у віці 72 років.

Відомо, що Шаталов страждав від важкого хронічного захворювання, передає Telegram-канал Mash. Після того, як через хворобу у нього відмовили ноги, знаменитий спортсмен втратив сенс життя. Прощальної записки Юрій Григорович не залишив.

Пізніше російський П'ятий канал повідомив про те, що хокеїст ще тиждень тому був доставлений до реанімації з пораненнями в області живота і в стані алкогольного сп'яніння.

Юрій Шаталов Чемпионат.com

Шаталов, який грав на позиції захисника, відомий за своїми виступами за новосибірський СКА, московський ЦСКА і самарські "Крила Совєтов". На його рахунку 441 матч у чемпіонаті СРСР і 32 закинуті шайби.

Він є дворазовим чемпіоном СРСР, триразовим володарем Кубка країни і володарем Кубка європейських чемпіонів.

Як повідомляв "Обозреватель", у Росії глава профспілки Континентальної хокейної ліги побив арбітра під час матчу.