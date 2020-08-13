У Латвії хочуть відмовитися від спільного з Білоруссю чемпіонату світу з хокею

Погіршення відносин між Білоруссю і Європою через жорсткi розгони мирних демонстрантів білоруськими силовиками ставить під питання проведення чемпіонату світу з хокею, заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш

Старт мундіалю запланований на 21 травня. Турнір мав пройти в Білорусі і в Латвії.

"Я думаю, що події в Білорусі різко змінюють ситуацію. Зараз я не бачу, як ми, як країна, можемо влаштувати чемпіонат разом з Білоруссю. Я вже попросив Міністерство освіти і науки, яке відповідає і за спорт, зв'язатися з Міжнародної хокейною федерацією, щоб знайти рішення і зрозуміти, як ми найправильніше можемо вчинити", – цитує Каріньша Delfi з посиланням на Російське Мовлення LTV7.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ЧС 2021 року по хокею можуть перенести з Білорусі через протести проти результатів президентських виборів.

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель моніторить ситуацію.