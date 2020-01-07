Тренер збірної Росії загнобив "Матч ТВ" за скандал iз фіналом ЧС з хокею U-20

Тренер молодіжної збірної Ігор Ларіонов з обуренням висловився про те, що канал "Матч ТВ" показав фінал молодіжного чемпіонату світу-2011 року замість фіналу 2020 року.

"Такі речі не повинні відбуватися. Якась незрозуміла акція з цієї трансляцією. Це повний непрофесіоналізм, це великий мінус для цього телеканалу. Наші хлопці грають за "золото", а в цей час показують матч десятирічної давності. Навіщо? Це не дуже добре", – цитує Ларіонова агентство "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії фінал молодіжного мундіалю планував показати "Матч ТВ", проте в останній момент прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал. А на "Матч ТВ" замість пустили в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотом" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки в 2011 році.

Голова комітету Держдуми з питань фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав гнів росіян, помилково привітавши збірну з перемогою на МЧС з хокею.

Пізніше ситуацію прокоментувала гендиректор "Матч ТВ" Тіна Канделакі.

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