Тренер з НХЛ потрапив у незручне становище, переплутавши хокеїстів

Головний тренер "Міннесоти" Брюс Будро зробив помилку в заявці своєї команди на матч НХЛ проти "Піттсбурга", в результаті чого його підопічним не вистачило одного захисника.

Як повідомляє USA Today, Будро хотів випустити на лід Грега Патеріна, але випадково вніс до списку учасників поєдинку нападника Раяна Донато. Арбітри помітили це перед самим початком матчу, тому захисник залишив гру, а форварду довелося в терміновому порядку перевдягатися та виходити на поле.

Брюс Будро NHL.com

"Це була дурна помилка. Такого зі мною ще не траплялося. Вихід на матч із п'ятьма захисниками – виключно моя провина", – заявив Будро у післяматчевому інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Бостона" Бред Маршан припустився епічної помилки у серії булітів під час матчу регулярного сезону НХЛ проти "Філадельфії".

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