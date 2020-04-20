"Ти сам хто такий?" Ексгравець збірної Росії відповів чиновникам РФ

Колишній воротар збірної Росії з хокею Ілля Бризгалов жорстко розкритикував чиновників в РФ за їх ставлення до громадян країни під час пандемії коронавірусу.

Зокрема, спортсмен прокоментував дії мера Новокузнецька, який заважав хокеїсту Миколі Старченку на самоті займатися на спортмайданчику.

Ілля Бризгалов НХЛ

"Людина хоче позайматися на самоті, не знаходиться в групі людей. Те, що сталося, я не розумію. Знущаються. Тебе поставили начальником, і ти починаєш сприймати людей інакше. Ви, хлопці, ставайте нашими кріпаками. Той же мер міста в людях бачить не громадян, яким повинен всіляко допомагати і сприяти, покращуючи їх життя і побут, а – як кріпаків, як свій засіб заробітку. І тому вони повинні його беззаперечно слухатися і підкорятися. А ти сам хто такий?" – цитує Бризгалова "Спорт-Експрес".

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