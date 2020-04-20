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20 квітня • оновлено в 19:45
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/ Хокей

"Ти сам хто такий?" Ексгравець збірної Росії відповів чиновникам РФ

1.7т
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Колишній воротар збірної Росії з хокею Ілля Бризгалов жорстко розкритикував чиновників в РФ за їх ставлення до громадян країни під час пандемії коронавірусу.

Зокрема, спортсмен прокоментував дії мера Новокузнецька, який заважав хокеїсту Миколі Старченку на самоті займатися на спортмайданчику.

Ілля Бризгалов

Ілля Бризгалов

НХЛ

"Людина хоче позайматися на самоті, не знаходиться в групі людей. Те, що сталося, я не розумію. Знущаються. Тебе поставили начальником, і ти починаєш сприймати людей інакше. Ви, хлопці, ставайте нашими кріпаками. Той же мер міста в людях бачить не громадян, яким повинен всіляко допомагати і сприяти, покращуючи їх життя і побут, а – як кріпаків, як свій засіб заробітку. І тому вони повинні його беззаперечно слухатися і підкорятися. А ти сам хто такий?" – цитує Бризгалова "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик зізнався в агресії після того, як почув про закриття церков через карантин в країні.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
НХЛ
Місце
Росія Новокузнецьк
Тег
збірна Росії з хокею
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