Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 19:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

"Справжнє пекло": канадський хокеїст розповів про жахи життя в Росії

2.5т Читати матеріал російською

Канадський ексхокеїст Новокузнецька "Металурга" і уфимського "Салават Юлаєв" Брент Сопел з жахом згадав роки життя в Росії.

"Я грав в Новокузнецьку півтора року. Там справжнє пекло. Що я їв? В основному в ресторанах, там є пара місць. А вдома мій холодильник був забитий банками "Пепсі" і печивом. Я заходив в продуктові магазини, але одного разу побачив там щура вагою кілограма чотири. Більше туди не заходив", - розповів спортсмен в подкасті Spittin Chiclets.

Брент Сопел з дружиною і дітьми

Брент Сопел з дружиною і дітьми

Ottawa Citizen

Також американець повідав про те, як по вулицях міста ходили бабусі з коровами на прив'язі - так вони виживали. В цілому ж Росія, на думку Сопела, сильно відрізняється від США.

"Я допоміг дівчині з декількома пакетами, потримав їй двері, а вона подивилася на мене як на вбивцю", - згадав захисник.

Сопел намагався не говорити по-англійськи в присутності людей.

"Навіть по телефону переставав розмовляти, хоча мені говорили, що у мене європейська зовнішність. Але в Росії мені платили більше, ніж в НХЛ", - уточнив хокеїст.

Сопел грав в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) чотири сезони: по два в складі "Металурга" і "Салавата". Також на рахунку американця більше тисячі матчів в північноамериканських лігах. У 2010-му Сопел виграв Кубок Стенлі у складі "Чикаго Блекхоукс".

Новини
''Пиво і повії'': хокеїста глибоко нажахала Росія

У липні про життя в Росії висловився канадець Максим Тальбо, який грав за омський "Авангард" і ярославський "Локомотив". Він згадав, як побував в Магнітогорську, і назвав ім'я тому містові самим ср*ним місцем на планеті.

раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський хокеїст Райан Уітні, оцінив красу і розум росіянок, назвавши їх "чорнобильськими виродками і придурками" .

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
8
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Валера
Александрович Валера
Пока платили молчал в тряпочку и шарахался от коров
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Он Алекс
Он Алекс
Александрович Валера, ну да, только он за деньги никому вреда не приносил, как ты троляка кремлевская разжигающая ненависть между народами за деньги из федерального бюджета РФ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
. Талисман
. Талисман
Раша это ядовитая помойка мира!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Я могу найти десятки интервью иностранных спортсменов, играющих и живущих в России, где они положительно о ней отзываются, но зачем разрушать манямирок укропитеков Обоза?Пусть дальше верят в весьмирснами и сильнейшую армию Европы
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Добрыня .
Добрыня .
Петр Апраксин, Абыдна да??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Петр Апраксин, "Пусть дальше верят в весьмирснами и сильнейшую армию Европы" и про крысу в 4 кг.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel