Канадський ексхокеїст Новокузнецька "Металурга" і уфимського "Салават Юлаєв" Брент Сопел з жахом згадав роки життя в Росії.

"Я грав в Новокузнецьку півтора року. Там справжнє пекло. Що я їв? В основному в ресторанах, там є пара місць. А вдома мій холодильник був забитий банками "Пепсі" і печивом. Я заходив в продуктові магазини, але одного разу побачив там щура вагою кілограма чотири. Більше туди не заходив", - розповів спортсмен в подкасті Spittin Chiclets.

Брент Сопел з дружиною і дітьми Ottawa Citizen

Також американець повідав про те, як по вулицях міста ходили бабусі з коровами на прив'язі - так вони виживали. В цілому ж Росія, на думку Сопела, сильно відрізняється від США.

"Я допоміг дівчині з декількома пакетами, потримав їй двері, а вона подивилася на мене як на вбивцю", - згадав захисник.

Сопел намагався не говорити по-англійськи в присутності людей.

"Навіть по телефону переставав розмовляти, хоча мені говорили, що у мене європейська зовнішність. Але в Росії мені платили більше, ніж в НХЛ", - уточнив хокеїст.

Сопел грав в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) чотири сезони: по два в складі "Металурга" і "Салавата". Також на рахунку американця більше тисячі матчів в північноамериканських лігах. У 2010-му Сопел виграв Кубок Стенлі у складі "Чикаго Блекхоукс".

У липні про життя в Росії висловився канадець Максим Тальбо, який грав за омський "Авангард" і ярославський "Локомотив". Він згадав, як побував в Магнітогорську, і назвав ім'я тому містові самим ср*ним місцем на планеті.

раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський хокеїст Райан Уітні, оцінив красу і розум росіянок, назвавши їх "чорнобильськими виродками і придурками" .

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!