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4 червня • оновлено в 19:39
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"Слава Богу, що дочка вчиться в Америці": Фетисов - про життя в Росії

1.7т
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Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, колишній керівник Росспорта В'ячеслав Фетисов, який є членом Вищої ради партії Путіна "Єдина Росія", обурив росіян своїми словами про закордонну освіту дочки.

В'ячеслав Фетисов

В'ячеслав Фетисов

"У мене дочка живе в США, закінчила нью-йоркський університет. Вона отримала там освіту, вона там народилася. Так вийшло волею доль. Патріот – це не той, хто живе тут, нікуди не виїжджаючи, а той, хто думає про країну і як зробити краще. у мене в Росії будинок, батько, повага. У мене тут все. Про який патріотизм ми говоримо? Про квасний, про який на кожному розі зараз кричать дестабілізатори? Мені кажуть: "Слухай, у тебе дочка вчиться в Америці". І слава Богу, що вона вчиться в Америці, здобуде освіту, яка конкурентна. У неї своє життя, вона доросла людина", – цитує Фетисова DW.

Ці слова викликали бурхливу реакцію в інтернеті.

"Це дно або ще нi? Депутатська дочка вчиться в Америці, отримує там хорошу освіту. Хіба він буде щось робити для розвитку країни, в якій він є депутатом ?! Тьху", "Справжній патріот своєї країни, працює тут депутатом, а сім'я живе в США", – пишуть користувачі.

"Слава Богу, що дочка вчиться в США": олімпійський чемпіон з партії Путіна - про життя в Росії

(C) sports.ru

"Слава Богу, що дочка вчиться в США": олімпійський чемпіон з партії Путіна - про життя в Росії

(C) sports.ru

"Слава Богу, що дочка вчиться в США": олімпійський чемпіон з партії Путіна - про життя в Росії

(C) sports.ru

"Слава Богу, що дочка вчиться в США": олімпійський чемпіон з партії Путіна - про життя в Росії

(C) sports.ru

"Слава Богу, що дочка вчиться в США": олімпійський чемпіон з партії Путіна - про життя в Росії

(C) sports.ru

"Слава Богу, що дочка вчиться в США": олімпійський чемпіон з партії Путіна - про життя в Росії

(C) sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ячеслав Фетисов назвав ситуацію з можливими санкціями проти російського спорту самими ганебними в історії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія
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