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Росію принизили на молодіжному чемпіонаті світу з хокею - відеофакт

1.9тЧитати матеріал російською

Організатори молодіжного чемпіонату світу з хокею опублікували відео, на якому були присутні прапори всіх країн-учасниць турніру, за винятком російського.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, хокейний турнір проходив у Ванкувері і завершився в ніч з п'ятого на шосте січня. "Золото" дісталося збірній Фінляндії, "срібло" завоювали США.

Молодіжна збірна Росії з хокею програла американцям з рахунком 1: 2. Після поразки, що залишило росіян за бортом фіналу так засмутило російських спортсменів, що деякі з них розридалися.

Капітан молодіжної збірної Росії з хокею Клим Костін свою злість від результату зірвав на вболівальниках.

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
КанадаВанкувер
Тег
збірна Росії з хокею
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Извиняться значит будут. ))))))))))))))
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