Росію принизили на молодіжному чемпіонаті світу з хокею - відеофакт

Організатори молодіжного чемпіонату світу з хокею опублікували відео, на якому були присутні прапори всіх країн-учасниць турніру, за винятком російського.

Fans, you've done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria , Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ - #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокейний турнір проходив у Ванкувері і завершився в ніч з п'ятого на шосте січня. "Золото" дісталося збірній Фінляндії, "срібло" завоювали США.

Молодіжна збірна Росії з хокею програла американцям з рахунком 1: 2. Після поразки, що залишило росіян за бортом фіналу так засмутило російських спортсменів, що деякі з них розридалися.

Капітан молодіжної збірної Росії з хокею Клим Костін свою злість від результату зірвав на вболівальниках.