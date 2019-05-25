Росія зганьбилася на чемпіонаті світу з хокею, вилетівши з турніру

Сбiрна Росії з хокею програла Фінляндії в 1/2 фіналу чемпіонату світу, який в ці дні проходить в Словаччині. Матч на льоду "Ондрей Непела Арена" в Братиславі завершився з рахунком 1:0.

Команда Росії, до складу якої вдалося зібрати всіх заокеанських зірок, поступилася далеко не оптимальному складу фінів.

Підопічні Іллі Воробйова не могли нічого зробити з обороною противника, а на 50-й хвилині допустили помилку, яка стала фатальною.

Шайбу закинув Марко Анттіла. У кінцівці росіяни спробували зіграти шістьма польовими гравцями, але врятувати зустріч так і не змогли.

1/2 фіналу

Росія – Фінляндія – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 50 Анттіла (Ківіранта, Йокіхарью)

Другий фіналіст визначиться пізніше в грі між Канадою та Чехією.

Росія - Фінляндія

Росія - Фінляндія

Росія - Фінляндія

Росія - Фінляндія

Росія - Фінляндія

Нагадаємо, що в чвертьфіналі "Червона машина" впевнено обіграла команду Сполучених Штатів Америки.

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