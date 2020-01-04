Росія драматично вийшла у фінал чемпіонату світу з хокею U-20

Хокейна збірна Росії серед гравців не старше 20 років обіграла Швецію в драматичному півфіналі чемпіонату світу U-20, який проходить в чеських містах Острава і Тршінец.
Зустріч завершилася з рахунком 5:4, а вирішальний гол був забитий в овертаймі.
Росія - Швеція
З перших секунд на льоду точилася безкомпромісна боротьба. Обидві команди не поступалися у бажанні вийти у фінал. У першому періоді росіяни двічі реалізували більшість, пішовши на перерву з перевагою в одну шайбу.
У другій 20-хвилинці шведи змогли зрівняти рахунок, а в четвертому періоді команди по разу обмінялися забитими голами.
Росія - Швеція
Доля поєдинку вирішилася в додатковій п'ятихвилинці, де в грі 3 на 3 сильнішими виявилися росіяни.
У другому півфіналі Канада битиметься з Фінляндією.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео всіх голів.
Нагадаємо, що в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Чехії Якуб Лауко провів лише шість секунд на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, отримавши важку травму в грі 1-го туру проти команди Росії.
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