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4 січня • оновлено в 20:12
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Росія драматично вийшла у фінал чемпіонату світу з хокею U-20

Росія драматично вийшла у фінал чемпіонату світу з хокею U-20
Матч завершився в овертаймі
13.8т Читати матеріал російською

Хокейна збірна Росії серед гравців не старше 20 років обіграла Швецію в драматичному півфіналі чемпіонату світу U-20, який проходить в чеських містах Острава і Тршінец.

Зустріч завершилася з рахунком 5:4, а вирішальний гол був забитий в овертаймі.

Росія - Швеція

Росія - Швеція

З перших секунд на льоду точилася безкомпромісна боротьба. Обидві команди не поступалися у бажанні вийти у фінал. У першому періоді росіяни двічі реалізували більшість, пішовши на перерву з перевагою в одну шайбу.

У другій 20-хвилинці шведи змогли зрівняти рахунок, а в четвертому періоді команди по разу обмінялися забитими голами.

Росія - Швеція

Росія - Швеція

Доля поєдинку вирішилася в додатковій п'ятихвилинці, де в грі 3 на 3 сильнішими виявилися росіяни.

У другому півфіналі Канада битиметься з Фінляндією.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео всіх голів.

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Нагадаємо, що в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Чехії Якуб Лауко провів лише шість секунд на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, отримавши важку травму в грі 1-го туру проти команди Росії.

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Автор
Максим Богданов
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Шобла ка-ца-пс-ких деградантов, собравшихся "потереться носами" от радости за ка-ца-пс-ких же хоккеистов - накинулась на Золтана Ибрагимова из-за его предположения. А как по другому? Теперь любая "победа" ка-ца-пс-ко-го спорта будет мельдонием пованивать. Как в анекдоте : "Ложечки нашлись , а неприятный "осадок остался"
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Ку Алексей
Ку Алексей
с украиной в финале играть будем?
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Иванов Иван
Иванов Иван
Я думал драматично проебали фавориты шведы)))))
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