У місті Видне Московської області під час банкету в ресторані російський хокеїст Євген Ермишин був побитий до стану коми.

Як повідомляє видання Чемпіонат, зараз він знаходиться в реанімації. Лікарі діагностували йому перелом черепа, вкрай сильні гематоми та забої. Йому вже двічі робили трепанацію. Слідчі, відповідальні за цю справу, поки не можуть сказати, хто і навіщо так сильно побив Ермишина.

Російського хокеїста побили до стану коми Newsland

Варто відзначити, що 30-річний чоловік є дитячим хокейним тренером і гравцем аматорської команди. Він народився в спортивній сім'ї: його мати в минулому була тренером з фігурного катання, а батько Віталій – майстер спорту з хокею міжнародного класу. Він має підозри з приводу того, хто міг побити його сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійця MMA Дмитра Кузнєцова натовпом побили в одному з дворів Москви.

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