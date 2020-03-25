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25 березня • оновлено в 09:59
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/ Хокей

Російського хокеїста побили до стану коми

3.1т
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У місті Видне Московської області під час банкету в ресторані російський хокеїст Євген Ермишин був побитий до стану коми.

Як повідомляє видання Чемпіонат, зараз він знаходиться в реанімації. Лікарі діагностували йому перелом черепа, вкрай сильні гематоми та забої. Йому вже двічі робили трепанацію. Слідчі, відповідальні за цю справу, поки не можуть сказати, хто і навіщо так сильно побив Ермишина.

Російського хокеїста побили до стану коми

Російського хокеїста побили до стану коми

Newsland

Варто відзначити, що 30-річний чоловік є дитячим хокейним тренером і гравцем аматорської команди. Він народився в спортивній сім'ї: його мати в минулому була тренером з фігурного катання, а батько Віталій – майстер спорту з хокею міжнародного класу. Він має підозри з приводу того, хто міг побити його сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійця MMA Дмитра Кузнєцова натовпом побили в одному з дворів Москви.

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Росія Москва
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Перемога скоро
Перемога скоро
И к новостям культуры. Вчера, в подъезде собственного дома был зарезан директор Дома культуры... :)
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