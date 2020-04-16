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16 квітня • оновлено в 21:04
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Російський хокеїст Микола Старченко обматюкав мера Новокузнецька Сергія Кузнєцова - відео

3.2т
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Російський хокеїст Микола Старченко відмовився дотримуватися карантину, викликаного пандемією коронавiрусу, і обматюкав мера Новокузнецька Сергія Кузнєцова.

Як повідомляє "Кузбас сьогодні", 25-річний Старченко вийшов на вулицю і почав займатися спортом на майданчику. В цей час Кузнєцов здійснював обхід міста і зробив хокеїстові зауваження. У відповідь Старченко почав нецензурно виражатися.

"Не буду слухати ваші брудні. Піду тренуватися в інше місце або повернуся сюди через годину. Фікція і клоунада!" - кричав він.

Старченко виступав в Молодіжній хокейній лізі за Новосибірську "Сибір" і "Білих Ведмедів". В даний час він значиться в складі чоловічої команди Новокузнецького СібГІУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова похвалилася, що не дотримується і не буде дотримуватися карантину через коронавiрус.

Крім того, знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв обурився поведінкою росіян, які не дотримуються карантин при пандемії коронавiрус.

Раніше Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірусi, в Росії буде дуже багато жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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