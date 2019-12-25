Головна Новини
26 грудня • оновлено в 00:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі

1.2т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін взяв участь у передноворічному матчі Нічний хокейної ліги на Красній площі.

Він за традицією надів светр з 11 номером. Разом з ним на лід вийшли глава Міноборони Сергій Шойгу, а також зірки російського хокею - Павло Буре, Валерій Каменський, Сергій Федоров, Олексій Касатонов і інші.

Проти Путіна зіграли губернатор Московської області Андрій Воробйов, тульський губернатор Олексій Дюмін, бізнесмени Геннадій Тимченко, Володимир Потанін, Роман Ротенберг і музикант Ігор Бутман.

В інтернеті таку гру глави РФ підняли на сміх.

"Клоуни як вони є. У шумерів клоун став президентом, а у нас президент - клоуном", - пишуть читачі.

Інших розлютило, що Путін влаштував гуляння в такий трагічний день.

"Якраз відзначили рівно третю річницю як ТУ-154 Міноборони РФ пішов на дно в Сочі. "Красені"! Причину катастрофи засекретили, а що ви хотіли?", - обурюються користувачі.

Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі
Новини
Путін зізнався в підкупі Росією ЧС-2018 - влада США

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року Путін став посміховиськом в мережі під час хокейного гала-матчу Нічний хокейної ліги в Сочі.

Глава РФ, в команді якого грав також міністр оборони Сергій Шойгу, закинув десять шайб у ворота противника (14:7).

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов
Особа
Володимир Путін
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
6
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Путин сыграл в хоккей и был "высмеян" в сети, а Зельман сыбрал буем на пианино и был выбран президентом. Понимаете масштаб различий?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Одно хорошо,что родственники упавших,узнали Путина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Я смотрю, дурачки из некоей украинской сети готовы смеяться над чем угодно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Крым Андрей, смех без причины у них :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги