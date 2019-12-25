Путін зіграв у хокей на Червоній площі і був висміяний в мережі

Президент Росії Володимир Путін взяв участь у передноворічному матчі Нічний хокейної ліги на Красній площі.

Він за традицією надів светр з 11 номером. Разом з ним на лід вийшли глава Міноборони Сергій Шойгу, а також зірки російського хокею - Павло Буре, Валерій Каменський, Сергій Федоров, Олексій Касатонов і інші.

Проти Путіна зіграли губернатор Московської області Андрій Воробйов, тульський губернатор Олексій Дюмін, бізнесмени Геннадій Тимченко, Володимир Потанін, Роман Ротенберг і музикант Ігор Бутман.

В інтернеті таку гру глави РФ підняли на сміх.

"Клоуни як вони є. У шумерів клоун став президентом, а у нас президент - клоуном", - пишуть читачі.

Інших розлютило, що Путін влаштував гуляння в такий трагічний день.

"Якраз відзначили рівно третю річницю як ТУ-154 Міноборони РФ пішов на дно в Сочі. "Красені"! Причину катастрофи засекретили, а що ви хотіли?", - обурюються користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року Путін став посміховиськом в мережі під час хокейного гала-матчу Нічний хокейної ліги в Сочі.

Глава РФ, в команді якого грав також міністр оборони Сергій Шойгу, закинув десять шайб у ворота противника (14:7).

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