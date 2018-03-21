Пролежав тиждень: стали відомі подробиці смерті легенди радянського хокею

Легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов, який покінчив життя самогубством у віці 72 років, зробив спробу суїциду ще тиждень тому.

За даними російського П'ятого каналу, літній спортсмен був доставлений у четверте реанімаційне відділення Москви з пораненнями в області живота. При цьому чемпіон світу 1974 року перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Через шість днів після госпіталізації Шаталов помер.

Зазначимо, що хокеїст, який виступав на позиції захисника, відомий за виступами за московський ЦСКА і самарські "Крилья Совєтов". На його рахунку 441 матч і 35 закинутих шайб у радянській першості.

Крім чемпіонату світу-1974 Шаталов також вигравав Кубок європейських чемпіонів.

Як повідомляв "Обозреватель", російських бійців змішаних єдиноборств затримали за розбій і пограбування.