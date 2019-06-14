Опубліковано відео з місця вбивства дружини легендарного російського воротаря (18+)

Слідчий комітет Російської Федерації оприлюднив відео з місця вбивства дружини легендарного хокеїста Максима Соколова.

Трагедія сталася напередодні в селищі Нова Романівка Ленінградської області. Ірина Соколова, найімовірніше, була вбита одним зі своїх синів – 15-річним Арсенієм або 18-річним Максимом.

місце вбивства Ірини Соколової кадр з відео

При цьому головним підозрюваним слідство вважає молодшого сина віце-чемпіона світу 2002 року. Молода людина допитана в якості неповнолітнього підозрюваного, в ході допиту він докладно виклав свою версію подій.

На відео можна побачити під'їзд до котеджу, а також сліди крові, знаряддя вбивства.

Увага! Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Арсенія Соколова його брат нібито готував ритуальне вбивство себе і всієї сім'ї. При цьому слідчі ставлять під сумнів версію 15-річного юнака, який займається фехтуванням.

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