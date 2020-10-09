"Кременчук" здійснив камбек, але програв "Донбасу" в фіналі УХЛ

9 жовтня у Кременчуці відбувся другий поєдинок фінальної серії УХЛ Паріматч - "Кременчук" на своєму майданчику приймав донецький "Донбас". У першій грі успіх святкували гості, які змогли в додатковий час закинути переможну шайбу - 5:4ОТ.

Друга гра пішла за сценарієм першої, але тільки сьогодні вже наздоганяли з 0:2 "городяни" донецьку команду.

З перших секунд гри вперед пішли господарі майданчика - за перші три хвилини вони завдали по воротах чотири небезпечних кидка, з якими не без зусиль впорався воротар "Донбасу" Дьяченко. Витримавши паузу, гості тут же забили гол, - Монс віддав на Казаковцева, а той відмінною передачею вивів Туркіна на забійну позицію, з якої форвард "Донбасу" не схибив. Кидок і шайба прошила, в буквальному сенсі слова, сітку воріт.

Після забитого гола гості перехопили ініціативу в матчі і змусили господарів грати на контратаках. Біля воріт "Кременчука" раз по раз почали виникати небезпечні моменти. Як мінімум ще дві шайби повинні були побувати у воротах кременчужан, але з кидками тих же Монса і Туркіна блискуче впорався воротар Давлетшин.

Варто відзначити, що господарі, так само мали шанси на взяття воріт. Пару кидків від Созонова, добивання Грицьких і гольовий момент у Коробова - все це могло перетворитися в голи, але надійна гра кіпера "Донбасу" Дьяченка та самовідданість захисників гостей зберегли рамку в недоторканності.

Замість цього на 19 хвилині Віктор Захаров подвоїв рахунок в матчі - 2:0. З такими цифрами на табло хокеїсти пішли на перерву.

Друга двадцятихвилинка почалася з обопільних атак, проте перша половина періоду пройшла без закинутих шайб. На 33 хвилині "Донбас" залишився в меншості, чим з третьої спроби скористалися кременчужани. "Городяни" здорово розіграли чисельну перевагу і Дубін своїм точним кидком зміг розмочити рахунок - 2:1.

Надалі на майданчику точилася рівна боротьба. Раз "Кременчук" врятувала стійка, а за 22 секунди до кінця періоду воротар господарів вчинив подвійний подвиг. Давлетшин зміг відбити небезпечні кидки форварда "Донбасу" Казаковцева.

Третій період умовно поділився на три частини - перші 5 хвилин рівна гра, друга п'ятірка - голи. І останні десять хвилин - знову рівний поєдинок. Два переломних моменти гри сталися саме в заключну двадцятихвилинку. Спочатку на 26 хвилині лежачи Давлетшин врятував "Кременчук" від вірного гола, а потім, в трихвилинному відрізку, команди обмінялися голами. Перші дві шайби закинули "городяни" - голами відзначилися Тютченко і знову Дубінін. А потім рахунок зрівняв Буценко.

Варто відзначити, що після третьої пропущеної шайби, Сергій Вітер поміняв Дьяченка на Андрюхова. Для другого кіпера донецької команди - це став дебютний поєдинок.

До кінця третього періоду команди так і не змогли закинути свої переможні шайби. У підсумку, після третього періоду сирена зафіксувала нічийний рахунок, що знову означало овертайм.

У додатковий час, що у "Кременчука", що у "Донбасу" були рівні шанси, але більш вдалими виявилися хокеїсти донецької команди. На 69 хвилині Мільохін, своїм точним кидком приніс перемогу гостям - 4:3.

Після цієї перемоги, рахунок в серії став 2:0 на користь "Донбасу".

"Кременчук" - "Донбсс" 3:4ОТ (0:2, 1:0, 2:1)

Рахунок в серії 0:2

Шайби: 0:1 - Туркін (Казаковцев - Монс), 4:01; 0:2 - Захаров (Кожевников - Мільохін), 18:18; 1:2 - Дубінін (Коробов - Денискін), 33:51; 2:2 - Тютченко, 48:01; 3:2 - Дубінін (Денискін - Коробов), 50:40; 3:3 - Буценко (Мілєхін - Коренчук), 51:51; 3:4 - Мільохін (Журавльов), 68:09

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Григорян - Бабрусев, Хрішпенц - Толстушко, Алексюк - Грицьких, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Савченко - Пукса (А) - Созонов, Гриценко (А) - Волков - Чемерілов, Денискін - Дубінін - Коробов.

Донбас: Дьяченко (Андрюхов); Кобелєв - Колесніковс, Кожевников - Журавльов, Большаков - Пангелов-Юлдашев, -; Монс - Туркін - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Мільохін - Бірюков - Костіков, Разумов - Захаров (К) - Карпенко.