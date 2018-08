"Колгоспник": хокеїст збірної Росії познущався з американського кубку і отримав у відповідь

Хокеїст збірної Росії Євген Кузнєцов викликав запеклі суперечки в мережі після того, як привіз до рідного Челябінська легендарний Кубок Стенлі. Спортсмен, який став переможцем НХЛ у складі "Вашингтон Кепіталз", не знайшов нічого кращого, крім як поїсти з трофея пельмені.

Цей вчинок оцінили не всі вболівальники. У коментарях на сайті Чемпионат.com Кузнєцову порадили проявляти повагу до кубку, а одні з читачів їдко підколов російських депутатів. "Був би це кубок Гагаріна (головний трофей Континентальної хокейної ліги - ред), вся Дума вже на вухах б стояла!", "Мир з глузду з'їхав, якщо вважає це нормальним", "Колгоспник", "Добру справу зробив: свій бидло-колгосп нагодував з точної копії кубка", "Треба поважати кубок і себе", - написали читачі під відповідною новиною.

Nothing better than finishing off a night ... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @ Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf