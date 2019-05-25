Канада - Чехія: дивитися онлайн хокей на чемпіонаті світу

Збірна Канади зустрінеться з командою Чехії в півфіналі чемпіонату світу з хокею, що проходить в ці дні в Словаччині.

Матч на льоду багатофункціонального спорткомплексу "Ондрей Непела Арена" в Братиславі почнеться о 20:15 за київським часом.

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн матчу Канада – Чехія. Плеєр з відеотрансляцій з'явиться в цій новині за кілька хвилин до початку. Слідкуйте за оновленням.

Відзначимо, що в іншому півфіналі зійдуться Росія і Фінляндія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Канади в неймовірному трилері обіграла команду Швейцарії в чвертьфіналі чемпіонату світу. "Кленовим листю" вдалося перевести гру в овертайм за 0,4 секунди до фінальної сирени. У мережі було опубліковано відео моменту.

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