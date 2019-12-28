Хокеїст збірної Росії отримав жахливу травму, заливши все "тонною крові"

Російський нападник "Торонто" Ілля Міхєєв отримав серйозне розсічення лівої руки у матчі регулярного сезону НХЛ проти "Нью-Джерсі".

У росіянина лишився глибокий поріз після контакту з ковзаном хокеїста суперників Єспера Братта у третьому періоді поєдинку. Міхєєв пішов у роздягальню відразу після зіткнення і був терміново доправлений у лікарню.

Травма Іллі Міхєєва Gannett-cdn.com

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood 😳😬



They think he's going to be ok.. #LeafsForever pic.twitter.com/tlZ8IQFdCn — David Nestico (@davidnestico200) December 28, 2019

"Це жахливо. В одну мить я побачив, що звідкись на льоду з'явилася тонна крові. Сподіваюся, що з ним усе гаразд", – прокоментував жахливу травму Міхєєва його партнер по команді Майкл Хатчінсон.

Головний тренер "Торонто" заявив, що росіянин залишиться у Нью-Джерсі, поки його поріз не буде повністю вивчений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірковий російський хокеїст Олександр Овечкін грубо врізався у суддю, відправивши його в лікарню.

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