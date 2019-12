Хокеїст збірної Росії отримав жахливу травму, заливши все "тонною крові"

Російський нападник "Торонто" Ілля Міхєєв отримав серйозне розсічення лівої руки у матчі регулярного сезону НХЛ проти "Нью-Джерсі".

У росіянина лишився глибокий поріз після контакту з ковзаном хокеїста суперників Єспера Братта у третьому періоді поєдинку. Міхєєв пішов у роздягальню відразу після зіткнення і був терміново доправлений у лікарню.

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood 😳😬



They think he's going to be ok.. #LeafsForever pic.twitter.com/tlZ8IQFdCn