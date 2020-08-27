ХК "Донбас" виграв Відкритий кубок-2020

Хокейні клуби "Донбас" і "Кременчук" у четвер, 27 серпня, провели свій заключний поєдинок на передсезонному турнірі Відкритий кубок Донбасу-2020.

Переможцем став "Донбас", який в шостий раз добув "золото". "Кременчук" завоював "срібло", "Білий Барс" став володарем "бронзи" турніру, а "Дніпро" зайняв четверте місце.

Свій заключний поєдинок на турнірі команди почали на швидкостях, показавши, що вони націлені тільки на перемогу в цьому матчі. Такий настрій вилився у велику кількість атак як з боку "Донбасу", так і з боку "Кременчука". Різниця була лише в реалізації гольових моментів - першими закинути змогли донеччани за допомогою точного кидка Миколи Казаковцева, пішовши на першу перерву з мінімальною перевагою.

Своє результативне слово кременчужани сказали вже на третій хвилині другого періоду, коли Ілля Коробов зловив точну передачу від Александрова і відправив шайбу точно в дев'ятку воріт Олексія Трифонова. Далі команди істотно посилилися в обороні, не дозволяючи супротивнику забити і вийти вперед, а гра йшла до першої допущеної помилки. Рівний рахунок на табло протримався аж до кінця другого періоду і в третій двадцятихвилинці клуби були змушені починати все спочатку.

Третій період пройшов за сценарієм другого, однак без закинутих шайб. Команди вели обоюдогостру боротьбу, але більше намагалися не пропустити, ніж забити. Саме тому в'язка третя двадцятихвилинка залишила рівні цифри та табло і долю зустрічі повинен був вирішити овертайм. Однак, і в додатковому часі надійність воротарів не дозволила командам відзначитися і матч перейшов в першу на турнірі булітну серію. У серії післяматчевих кидків переможний буліт на свій рахунок записав форвард донеччан Віктор Туркін та приніс перемогу своїй команді.

"Донбас" - "Кременчук" 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

шайби:

1:0 Казаковцев (Мілєхін, Колесніковс), 15:28;

1:1 Коробов (Александров), 23:05;

2:1 Туркін (переможний буліт).

"Донбас": Трифонов; Ігнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Кутугін-Колесніковс, Монс-Туркін-Казаковцев, Кобелєв-Журавльов, Валуйский-Бірюков-Сигарев, Кожевников-Григор'єв, Мілєхін-Карамнов-Захаров, Костиков

"Кременчук": Давлетшін; Бобрусов-Григорян, Чемерілов-Серанов-Кисельов, Хрішпенц-Бойових, Савченко-Пукса-Созонов, Алексюк-Толстушко, Леонов-Гриценко-Ворона, Александров-Горлушко, Коробов-Дубінін-Денискин, Тютченко

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