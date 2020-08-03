Гравець НХЛ забив переможну шайбу за 0,1 секунди до кінця матчу: відео моменту

Нападник "Колорадо" Назем Кадрі забив переможну шайбу у ворота "Сент-Луїса" за 0,1 секунди до закінчення домашнього матчу НХЛ.

Гості відкрили рахунок в першому періоді і мінімально вигравали до третьої двадцятихвилинки, проте "Колорадо" знайшов у собі сили спочатку зрівняти рахунок, а потім і вирвати перемогу, граючи в більшості. Судді довго дивилися відео моменту, намагаючись зрозуміти, чи встигла шайба вчасно перетнути лінію воріт, і в підсумку зарахували гол.

Відзначимо, що матч між "Колорадо" і "Сент-Луїсом" був першим для команд після рестарту НХЛ. Перед припиненням сезону вони посідали друге і перше місця в Західній конференції, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заливальник льоду простояв на воротах "Торонто" половину матчу НХЛ і допоміг своїй команді перемогти.