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7 грудня • оновлено в 14:09
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Гравець НХЛ одним ударом відправив в нокаут воротаря - опубліковано відео

3.1т
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Нападник "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон відправив у нокаут воротаря "Кароліни Харрікейнс" Петра Мразека в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Інцидент стався в другому періоді. Мразек відмахнувся від Торнтона ключкою, після чого нападник вдарив суперника кулаком в голову, через що той впав. Торнтон отримав чотирихвилинного штраф, а Мразек - двохвилинний.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нападнику "Трактора" Олександру Шарова серйозно дісталося під час матчу плей-офф Континентальної хокейної ліги проти "Нафтохіміка". 22-річного форварда жорстко відправили в нокаут.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
Місце
США
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