"Головна подія": ХК "Донбас" показав майбутніх чемпіонів

Чемпіон України з хокею ХК "Донбас" похвалився історичною подією в житті клубу.

Президент найсильнішої команди країни Борис Колесніков на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував фото тренувального заняття юних хокеїстів.

"Зустрічайте, головна подія сезону в академії ХК "Донбас" – новачки нашої льодової школи 2013-15 років народження провели своє перше тренування на арені "Альтаїр"! Ось так починають чемпіони!" – підписав знімки Колесніков.

Відзначимо, що найчисленніша в Україні льодова дитячо-юнацька спортивна школа хокейного клубу "Донбас" продовжує набір дітей 2009-2015 років народженнядо відділень хокею і фігурного катання.

Навчання в ДЮСШ ХК "Донбас" проводиться на безкоштовній основі. Всі витрати по оренді льоду, оплаті праці тренерського штабу, участі команд у всеукраїнських та міжнародних змаганнях бере на себе ХК "Донбас".

Здійснюється безкоштовний трансфер на тренування з міст Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ, Бахмут, Покровськ, Торецьк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна показала історичний результат на Універсіаді в Неаполі.

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