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/Хокей

Дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь

6.5тЧитати матеріал російською

Дружина нападника "Вашингтона" і збірної Росії Олександра Овечкіна обурилася поведінкою російських уболівальників, які після провалу на чемпіонаті світу з хокею не підтримали команду.

"Найбільша різниця між уболівальниками російської збірної (не всіма) і уболівальниками клубів НХЛ – це те, що російським уболівальникам, якщо команда програла, потрібно обов'язково всіх облити брудом, тоді як вболівальники клубів підтримують свою команду і улюблених гравців при будь-яких результатах. Потрібно пишатися нашими співвітчизниками, які є кумирами мільйонів людей по всьому світу і є прикладом для молодого покоління. Потрібно вміти гідно приймати поразку і цінувати працю інших людей! Всім добра, удачі хлопцям завтра ", – на писала Анастасія Шубського в Instagram.

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Найбільша різниця між уболівальниками російської збірної (НЕ всех🙏🏻) і уболівальниками клубів нхл, це те, що для російських уболівальників, якщо команда програла, потрібно обов'язково всіх облити брудом, тоді коли вболівальники клубів, підтримують свою команду і улюблених гравців при будь-яких результатах 😉 потрібно пишатися нашими співвітчизниками які є кумирами мільйонів людей по всьому світу і є прикладом для молодого покоління !!! Потрібно вміти гідно приймати поразку і цінувати працю інших людей! Всім добра🙌🏽удачі хлопцям завтра🙏🏻 # iihfworlds

Публікація від Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Фанати не змогли пробачити таких слів дочки легендарної актриси Віри Глаголєвої.

"Адекватна частина уболівальників просто втомилася, втомилася від Ванкувера, від Сочі, від Канади 6-1 в 2016, від ОІ-2018 де реально просто відскочили. Втомилися від пасажирів у складі. Зате, пацани, у нас Путін Тім є", - написали юзери.

Дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь
Дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь
Дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь
Дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь
Дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь
Новини
"Це фіаско, братане". Вболівальники зацькували кращого хокеїста Росії за раболепське приниження перед Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0: 1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Особа
Олександр Овечкін
Тег
збірна Росії з хокею
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Снежкина Светлана
Снежкина Светлана
Мoя блaгодаpнocть тем, кто показал мнe чyдо-caйт http://difimas.com/z0ar7gl Пpocто пpoйдя oпрoc полyчилa пoчти полyгoдовую зapплату)) Пользуйтеcь, пoкa eсть возмoжнoсть=)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На колени и пожалуйся путену.
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Sitnikov Alexander
Sitnikov Alexander
У русских всегда так. Пока на вершине-боготварят, только оступился, всё - проклятие. Такое поголовье.
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