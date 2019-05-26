Дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь

Дружина нападника "Вашингтона" і збірної Росії Олександра Овечкіна обурилася поведінкою російських уболівальників, які після провалу на чемпіонаті світу з хокею не підтримали команду.

"Найбільша різниця між уболівальниками російської збірної (не всіма) і уболівальниками клубів НХЛ – це те, що російським уболівальникам, якщо команда програла, потрібно обов'язково всіх облити брудом, тоді як вболівальники клубів підтримують свою команду і улюблених гравців при будь-яких результатах. Потрібно пишатися нашими співвітчизниками, які є кумирами мільйонів людей по всьому світу і є прикладом для молодого покоління. Потрібно вміти гідно приймати поразку і цінувати працю інших людей! Всім добра, удачі хлопцям завтра ", – на писала Анастасія Шубського в Instagram.

Фанати не змогли пробачити таких слів дочки легендарної актриси Віри Глаголєвої.

"Адекватна частина уболівальників просто втомилася, втомилася від Ванкувера, від Сочі, від Канади 6-1 в 2016, від ОІ-2018 де реально просто відскочили. Втомилися від пасажирів у складі. Зате, пацани, у нас Путін Тім є", - написали юзери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0: 1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

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