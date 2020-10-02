"Донбас" знову вийшов вперед у півфінальній битві УХЛ з "Дніпром"

Сьогодні, 1 жовтня, в Дружківці відбувся п'ятий поєдинок у півфінальній серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч між "Донбасом" і "Дніпром". До цього матчу рахунок в серії був рівний - 2:2.

Перший період матчу донеччани почали більш активно, ніж "Дніпро", створюючи безліч моментів біля воріт Олега Петрова. Вже через 6 хвилин це дало свої плоди і Максим Разумов прошив голкіпера "щук" і забив свою першу шайбу в поточному плей-оф. До екватора поєдинку господарям майданчика вдалося подвоїти перевагу - Євген Монс вдало зіграв на добиванні після точного пасу від Віталія Ляльки.

Перша половина другої двадцятихвилинки також пройшла з перевагою донецького клубу, що вилилося в ще дві закинуті шайби - спочатку дубль оформив Євген Монс, а потім в більшості відзначився Микита Буценко. Розмочити рахунок херсонці змогли тільки під кінець другого періоду - також в більшості Сергій Дорофєєв позбавив Трифонова шансу на перший "сухар" в поточному півфіналі.

У заключному відрізку зустрічі команди трохи зменшили швидкості, проте не зменшили кількість своїх атак. Незважаючи на це, закинутих шайб в третьому періоді вболівальники так і не побачили, а рахунок на табло не змінився - 4:1 на користь донеччан.

Таким чином "Донбас" виграв третій матч у півфіналі плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч і вдруге повів в серії до чотирьох перемог. Наступний матч команди зіграють вже 3-го жовтня в Херсоні. Зустріч відбудеться о 17:00, а пряма трансляція буде доступна на сайтах УХЛ і XSPORT.ua.

"Донбас" - "Дніпро" 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Рахунок в серії 3:2

Шайби: 1:0 Разумов (Захаров, Кутугін), 6:30; 2:0 Монс (Лялька, Туркін, 5х3), 12:30; 3:0 Монс (Казаковцев), 26:50; 4:0 Буценко (Коренчук, більш.), 36:09; 4:1 Дорофєєв (Декало, Каракулько, більш.), 38:38;

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Журавльов, Пангелов-Юлдашев - Кобелєв, Садовиков; Монс - Туркін - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Карпенко, Мілёхін - Карамнов - Костиков.

Дніпро: Петров (Хомутов); Білоусов - Макаров (А), Дорофєєв - Декало, Афанасьєв (А) - Ратушний, Матусевич - Кругляков; Вишняков - Гасніков - Зайцев, Каракулько- Крисанов - Жвачкін (К), Янішевський - Брага - Целогородцев, Абаджян, Тимченко.