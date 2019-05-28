Днище: чемпіони світу з хокею зламали виграний кубок - фотофакт

Збірна Фінляндії з хокею зламали кубок, який отримала за перемогу на чемпіонаті світу. На фотографіях видно, що у трофея відсутне днище.

Знімки були опубліковані в Instagram національної команди після приїзду спортсменів в Гельсінкі. Фіни на турнірі в Словаччині в третій раз в історії стали чемпіонами світу, в фіналі обігравши хокеїстів з Канади з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що в матчі за третє місце збірна Росії лише в серії буллітів обіграла чехів. Основний час і овертайм завершилися сo рахунком 2:2.

Російські вболівальники не витримали такої гри своєї команди, змішавши хокеїстів РФ з брудом.

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