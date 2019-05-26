Де дивитися фінал чемпіонату світу з хокею: розклад трансляцій

Збірні Канади і Фінляндії в неділю, 26 травня, змагатимуться за титул чемпіона світу з хокею. Мундіаль в ці дні проходить в Словаччині.

Вирішальний поєдинок пройде на льоду "Ондрей Непела Арена". Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію фіналу Канада – Фінляндія. Початок гри – о 21:10 за київським часом.

На українському ТБ за поєдинком можна буде стежити в ефірі телеканалу XSPORT. Також трансляцію з Братислави проведе російський мовник "Матч ТВ", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія. Гра запланована і в сітці мовлення на "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1/2 фіналу між Росією і Фінляндією завершилася з рахунком 0:1.

Російські вболівальники не змогли пробачити своїй національній команді, що на 75% складається з гравців НХЛ, такого результату, і зацькували її в мережі.

У другому півфіналі Канада легко розправилася з Чехією, вигравши з розгромним рахунком 5:1.

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