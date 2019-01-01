''Чого ти либишся, с*ка!?'' У мережу потрапило відео дебошу відомого хокеїста у літаку

У мережі з'явилося відео інциденту в літаку, який прямував з Сочі до Москви і здійснив вимушену посадку у Воронежі через російського хокеїста Олега Саприкіна.
Спортсмен влаштував дебош на борту і підняв руку на стюардесу та сусіда по кріслу (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця).
"Вони мене били... Ти там що, свідків вирішила збирати? Ти – Каштанка, бл*дь! Ця Каштанка, вона вас зрадить! Я тобі кажу, я бачу по ній! Це – щур. Це не екіпаж – це жаба! Чого ти либишся, с*ка?!" – кричав спортсмен на адресу стюардеси, яка заявила, що він її вдарив.
Олег Саприкін
Скрішот відео
За версією екіпажу, чоловік був добряче напідпитку і вимагав дати йому ще віскі. Після відмови – влаштував скандал.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний дебош у літаку, але в усьому звинуватив бортпровідника, який зробив йому зауваження під час польоту.
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