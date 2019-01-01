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''Чого ти либишся, с*ка!?'' У мережу потрапило відео дебошу відомого хокеїста у літаку

9.6тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео інциденту в літаку, який прямував з Сочі до Москви і здійснив вимушену посадку у Воронежі через російського хокеїста Олега Саприкіна.

Спортсмен влаштував дебош на борту і підняв руку на стюардесу та сусіда по кріслу (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця).

"Вони мене били... Ти там що, свідків вирішила збирати? Ти – Каштанка, бл*дь! Ця Каштанка, вона вас зрадить! Я тобі кажу, я бачу по ній! Це – щур. Це не екіпаж – це жаба! Чого ти либишся, с*ка?!" – кричав спортсмен на адресу стюардеси, яка заявила, що він її вдарив.

Олег Саприкін

Олег Саприкін

Скрішот відео

Новини
П'яний олімпійський чемпіон влаштував дебош на турнірі

За версією екіпажу, чоловік був добряче напідпитку і вимагав дати йому ще віскі. Після відмови – влаштував скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний дебош у літаку, але в усьому звинуватив бортпровідника, який зробив йому зауваження під час польоту.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяВоронеж
Теги
літакНовини Росії
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
А во лбу скрепа торчит. Святой!
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Малахов Егор
Малахов Егор
Кто это ? ---Генетическое ничтожество мокши....
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