Чемпіонат світу з хокею: де і хто з ким зіграє у 2020 році

Збірна Росії знову потрапила в групу В на чемпіонаті світу з хокею, який у майбутньому році пройде в швейцарських Цюріху та Лозанні.

На попередньому етапі "червона машина" зіграє з кривдниками в півфіналі першості планети-2019 і новим чемпіоном Фінляндією, а також командами США, Німеччиною, Латвією, Норвегією, Італією та Казахстаном.

У свою чергу до групи A потрапили фіналісти ЧС-2019 Канада, переможець турніру-2017 Швеція і представники Чехії, Швейцарії, Словаччини, Данії, Білорусі та Великобританії.

Чемпіонат світу з хокею

Відзначимо, що світова першість майбутнього року стартує 8 травня, а матчі за медалі турніру відбудуться 24 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Росії Олександр Овечкін жорстко пройшовся по вболівальниках команди через критику за "бронзу" на ЧС-2019.

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