Дворазового чемпіона світу хокеїста Миколу Кульоміна розкритикували за рішення змінити російське громадянство на канадське і різке висловлювання на адресу Росії. Екс-гравець "Торонто Мерпл Ліфз" пояснив своє рішення бажанням жити у вільній і демократичній країні.

"Кульомін бомбонув по своїй репутації найгіршим чином. Будь-які слова виправдання зараз будуть марні, тисячі і десятки тисяч людей запам'ятають його як "того хокеїста, який не любить Батьківщину", - висловили невдоволення вчинком хокеїста РосЗМІ .

Микола Кульомін NHL

Журналістів обурило, що гравець збірної Росії дозволив собі висловитися подібним чином.

"Як можна було додуматися написати всі ці слова про батьківщину, свободу і демократію і не упевнитися, що ніщо з цього ніколи не потрапить в ЗМІ, знаючи, з яким трепетом і хвилюванням до подібних висловлювань відносяться в Росії? Особливо з урахуванням того, що Кульомін не міг не розуміти, що його кар'єра в НХЛ стрімко деградує і незабаром йому доведеться повертатися на заробітки додому - а робота в "Магнітці" робить його нинішню позицію ще більш вразливою", - пригрозили Кульоміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, унікальна чемпіонка світу відмовилася змінювати громадянство України.