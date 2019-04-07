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Головними проблемами спорту назвали росіян і трансгендерів

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Срібний призер Олімпіади 1980 року, британська плавчиня Шеррон Дейвіс головною проблемою сучасного спорту порахувала російських спортсменів, якi нечесним шляхом завойовують медалі.

Шарон Девіс (зліва)

Шарон Девіс (зліва)

The Time

"Ми це знаємо з того, що росіяни натворили в Сочі-2014. Якби я була Володимиром Путіним, то я б відібрала кращих трансгендерів і сказала б їм:"Ви повинні привезти величезний мішок медалей, причому ви навіть правила порушувати не будете", - додала вона.

Другою проблемою екс-плавчиха назвала трансгендерів, які руйнують жіночий спорт, так як мають перевагу перед звичайними спортсменками. Вона порахувала, що якщо атлетові не потрібно буде робити операцію, а лише приймати препарати, що знижують рівень тестостерону, то медалі в жіночих змаганнях завжди будуть за ними, пише The Times.

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Нагадаємо, що слідчий комітет Російської Федерації назвав колишнього главу московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова головним винним в маніпуляціях з допінг-пробами спортсменів.

16 листопада 2017 року Всесвітнє антидопінгове агентство відмовилося відновлювати членство Росії в організації. У WADA в черговий раз заявили про наявність в Росії державної системи допінгу.

Пізніше Росію відсторонили від Олімпіади-2018.

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допінговий скандал
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