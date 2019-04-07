Головними проблемами спорту назвали росіян і трансгендерів

Срібний призер Олімпіади 1980 року, британська плавчиня Шеррон Дейвіс головною проблемою сучасного спорту порахувала російських спортсменів, якi нечесним шляхом завойовують медалі.
Шарон Девіс (зліва)
The Time
"Ми це знаємо з того, що росіяни натворили в Сочі-2014. Якби я була Володимиром Путіним, то я б відібрала кращих трансгендерів і сказала б їм:"Ви повинні привезти величезний мішок медалей, причому ви навіть правила порушувати не будете", - додала вона.
Другою проблемою екс-плавчиха назвала трансгендерів, які руйнують жіночий спорт, так як мають перевагу перед звичайними спортсменками. Вона порахувала, що якщо атлетові не потрібно буде робити операцію, а лише приймати препарати, що знижують рівень тестостерону, то медалі в жіночих змаганнях завжди будуть за ними, пише The Times.
Нагадаємо, що слідчий комітет Російської Федерації назвав колишнього главу московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова головним винним в маніпуляціях з допінг-пробами спортсменів.
16 листопада 2017 року Всесвітнє антидопінгове агентство відмовилося відновлювати членство Росії в організації. У WADA в черговий раз заявили про наявність в Росії державної системи допінгу.
Пізніше Росію відсторонили від Олімпіади-2018.
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