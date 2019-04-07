Головними проблемами спорту назвали росіян і трансгендерів

Срібний призер Олімпіади 1980 року, британська плавчиня Шеррон Дейвіс головною проблемою сучасного спорту порахувала російських спортсменів, якi нечесним шляхом завойовують медалі.

Шарон Девіс (зліва) The Time

"Ми це знаємо з того, що росіяни натворили в Сочі-2014. Якби я була Володимиром Путіним, то я б відібрала кращих трансгендерів і сказала б їм:"Ви повинні привезти величезний мішок медалей, причому ви навіть правила порушувати не будете", - додала вона.

Другою проблемою екс-плавчиха назвала трансгендерів, які руйнують жіночий спорт, так як мають перевагу перед звичайними спортсменками. Вона порахувала, що якщо атлетові не потрібно буде робити операцію, а лише приймати препарати, що знижують рівень тестостерону, то медалі в жіночих змаганнях завжди будуть за ними, пише The Times.

Новини У російських спортсменів вимагають повернути олімпійські медалі

Нагадаємо, що слідчий комітет Російської Федерації назвав колишнього главу московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова головним винним в маніпуляціях з допінг-пробами спортсменів.

16 листопада 2017 року Всесвітнє антидопінгове агентство відмовилося відновлювати членство Росії в організації. У WADA в черговий раз заявили про наявність в Росії державної системи допінгу.

Пізніше Росію відсторонили від Олімпіади-2018.

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