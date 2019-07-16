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Вперше в історії! У Формулі-1 встановлений неймовірний світовий рекорд

4.2т Читати матеріал російською

Механіки Red Bull встановили новий світовий рекорд по найкоротшій тривалості піт-стопа під час гонки чемпіонату світу з автоспорту у класі Формула-1.

Досягнення було оформлено під час Гран-прі Великобританії на трасі в Сільверстоуні. Команді знадобилося всього 1,91 секунди, щоб обслужити болід П'єра Гаслi.

Red Bull на одну соту поліпшив досягнення механіків з команди Williams, встановлене в 2016 році на Гран-прі Азербайджану.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на історичний момент.

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