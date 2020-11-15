Визначився чемпіон Формули-1

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, вигравши Гран-прі Туреччини, достроково став чемпіоном світу з автогонок у класі Формула-1.

35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером.

Головний конкурент Хемілтона Валттері Боттас зайняв 14-е місце, втративши навіть теоретичні шанси відіграти відставання за три гонки.

Другим на турецькому етапі, що пройшов у найскладніших дощових умовах, сенсаційно приїхав Серхіо Перес з Force India. Третім фінішував Себастьян Феттель з Ferrari.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому Льюїс Хемілтон з рекордом виграв історичний Гран-прі Формули-1.