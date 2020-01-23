Виник скандал через фото Шумахера: спортивні підсумки 22 січня

Хакери викрали фото Міхаеля Шумахера та спровокували скандал, а букмекери оприлюднили котирування на бій Василя Ломаченка та Джервонти Девіса.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 22 січня.

Крім того, Всесвітнє антидопінгове агентство винесло новий вердикт щодо Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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