У надійних руках: сім'я Шумахера зробила заяву

Родина семиразового чемпіона Формули-1 німця Міхаеля Шумахера виступила із заявою про те, чому про гонщика так мало інформації після травми, яку він отримав п'ять років тому, і про нинішній стан його здоров'я.

Міхаель Шумахер

"Ви можете бути впевнені, що він у найнадійніших руках і що ми робимо все можливе, щоб допомогти йому. Будь ласка, зрозумійте, що ми слідуємо бажанням Міхаеля і зберігаємо таке конфіденційне питання, як його здоров'я, у таємниці", — написала дружина Міхаеля Коріна на сторінці гонщика у Facebook.

Шумахер разом із дружиною у фатальних Альпах

Нагадаємо, що 29 грудня 2013 року, Міхаель Шумахер потрапив у найгіршу аварію в своєму житті.

Семиразовий чемпіон Формули-1 мирно катався на гірськолижному схилі у французьких Альпах. Потім Міхаель чомусь з'їхав із прокладеної траси, від'їхав на декілька десятків метрів, спіткнувся і вдарився головою об камінь під час падіння.

Від удару шолом на голові гонщика розколовся. Спочатку Міхаель був у свідомості, але виявлений крововилив у мозок змусив лікарів ввести його у штучну кому. Через місяць Шумахера почали поступово виводити із коми. Стомлена увагою преси сім'я гонщика обмежила доступ до нього. У березні 2014 року менеджер Міхаеля Сабіна Кем повідомила, що вихід із коми ще не завершений. А в червні Міхаеля відвезли у сімейний особняк на Женевському озері. Що було далі - публіці невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний сайт семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера розмістив відео-інтерв'ю німецького гонщика, взяте 30 жовтня 2013 року.